Россиянам рассказали, как избавиться от осенней хандры

С наступлением холодов многие люди начинают испытывать апатию. Справиться с осенней хандрой можно с помощью правильного рациона и ярких красок в гардеробе.

«Во-первых, в это время года нам особенно не хватает витамина D. <…> Без достаточного уровня этого витамина будет прогрессировать не только депрессия. Сейчас очень много только что созревших овощей и фруктов, поэтому в свой рацион обязательно надо включать свежий урожай», — рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Она добавила, что осенью не стоит забывать и о физических упражнениях. Такая нагрузка вместе с правильным питанием помогут улучшить самочувствие. Еще справиться с хандрой могут помочь яркие цвета в одежде, отметил директор психолого-педагогического центра «Академия успешности» Сергей Тиунов.

«Например, для женщин это может быть какой-то яркий шарфик, браслет. Это будет радовать не только вас, но даже ваши коллеги по учебе или работе могут это заметить и сделать комплимент, что также поднимает настроение», — подчеркнул он.

По словам эксперта, общение с животными и детьми тоже приносит удовольствие. Также не стоит забывать о посиделках у друзей и оптимистичном взгляде на жизнь.