Ученые назвали грибы полезными для психического состояния
Ученые: грибы снижают риск депрессии
Ученые Университета штата Пенсильвания рассказали, что грибы снижают риск депрессии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Они провели эксперимент на добровольцах. Те, кто ел грибы регулярно, оказались менее подвержены депрессии. А те, кто исключил их из рациона чаще страдали от этого заболевания. Всего в исследовании поучаствовали 24 699 человек. Из них 5,9% страдали от депрессии.
Ранее сообщалось, что черный перец — недооцененная специя. Исследования ученых показали, что он содержит много полезных веществ и улучшает общее состояние организма.
В черном перце содержатся такие вещества как кальций, фолиевая кислота, железо, магний, фосфор, цинк, витамины и даже белок.