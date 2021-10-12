Названы полезные свойства черного перца

Черный перец — недооцененная специя. Исследования ученых показали, что он содержит много полезных веществ и улучшает общее состояние организма, написала Pravda.Ru со ссылкой на Food.News.

В черном перце содержатся такие вещества как кальций, фолиевая кислота, железо, магний, фосфор, цинк, витамины и даже белок.

Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, может помочь при простудных заболеваниях. Улучшает пищеварение, стимулируя выделение соляной кислоты, а также может помочь при изжоге и расстройстве желудка. Кроме того, результаты исследований на животных показали, что употребление черного перца улучшает когнитивные функции.

Ученые считают, что антиоксидантные свойства черного перца смогут помочь в лечении пациентов с диабетом, стабилизируя уровень сахара в крови. А пиперин, содержащийся в черном перце, увеличивает скорость метаболизма мышц в состоянии покоя, что также можно использовать для лечения диабета и профилактики ожирения.