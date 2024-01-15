Здоровье 15 января 2024, 03:05 Психиатр предупредил об опасности магнитных бурь для человека Психиатр Соловьева: магнитные бури могут спровоцировать инфаркты и инсульты Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты, заявила врач-психиатр Надежда Соловьева, ее процитировал «Пятый канал».

Под давлением магнитного поля эритроциты могут склеиваться, от чего кровь густеет и сворачивается, сосуды сужаются, отметила врач.

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«Самое главное — помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, достаточно жидкости, гулять, дышать воздухом», — отметила Соловьева.

Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, предупредил ученый исследователь РАН Сергей Богачев. Наступивший год будет годом максимальной солнечной активности.