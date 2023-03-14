Здоровье 14 марта 2023, 23:09 Психиатр объяснил, почему весной некоторые люди начинают себя вести безумно Психиатр Петелин: межсезонье влияет на людей, имеющих расстройства РИА «Новости»

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Врач-психиатр Дмитний Петелин рассказал, почему весной у многих россиян меняется поведение. По его словам, которые привел Life.ru, межсезонье действительно может влиять на людей, имеющих различные расстройства.

На самом деле такого заболевания, как весеннее расстройство, не существует, отметил медик. Но у многих людей в этот период могут появиться депрессия, усталость, проблемы со сном и аппетитом. На психически здоровых людях смена сезонов никак не отражается.

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У пациентов с шизофренией и другими видами психозов обострения случаются чаще из-за того, что световой день становится дольше.

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«Считается, что это реакция на изменение уровня освещенности. Весной он растет, а осенью снижается. Это довольно заметно влияет на многие психические процессы, что может проявляться у некоторых пациентов», — рассказал врач.

Период сезонного обострения в среднем длится два-три месяца. И в странах, близко расположенных к экватору, оно будет наименее заметно. Там разница между зимой и летом не так заметна.

Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич сообщил, что риску «весеннего обострения» наиболее подвержены люди с шизофренией. На подобное состояние влияют биологические факторы.