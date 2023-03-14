Здоровье 14 марта 2023, 18:28 Психиатр Менделевич рассказал, кто рискует столкнуться с «весенним обострением» Психиатр Менделевич заявил, что риск «весеннего обострения» велик среди шизофреников

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Риску «весеннего обострения» наиболее подвержены люди с шизофренией. Такой информацией поделился профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, на подобное состояние влияют биологические факторы. При этом в течение дня обострение может проявляться сильнее или же меньше. По утрам пациенты чувствуют себя хуже, а к вечеру, напротив, испытывают облегчение.

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«Среди таких заболеваний, например, шизофрения и биполярное аффективное расстройство», — отметил Менделевич.

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