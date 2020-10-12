Психиатр объяснил, почему стресс повышает опасность заражения COVID-19

«Стресс влияет на нашу иммунную систему. Заражение коронавирусом — это всегда индивидуальный процесс. Кому-то нужен один вирус, кому-то десять, и он может не заболеть. А кто-то от одного вируса (заболевает — прим. ред.)», — уточнил специалист.

Как отметил Костюк, тревожные расстройства способны ослабить организм, что увеличит вероятность инфицирования COVID-19. Помимо прочего, человек может сгоряча прекратить выполнять все противоэпидемические меры и не соблюдать социальную дистанцию.

Ранее группа ученых, опубликовавшая исследование в журнале Virology Journal, сообщила, что коронавирус может продержаться на гладких поверхностях около 28 дней при комнатной температуре. Опаснее всего непористые поверхности стекла, бумаги и полимерных банкнот, а также нержавеющей стали. В воздухе инфекция живет меньше всего — до трех часов.