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    12 октября 2020, 12:04

    Психиатр объяснил, почему стресс повышает опасность заражения COVID-19

    Полина Петрова

    Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк объяснил, почему стресс повышает опасность заражения коронавирусом, информирует радио «Говорит Москва».
    Психиатр объяснил, почему стресс повышает опасность заражения COVID-19

    «Стресс влияет на нашу иммунную систему. Заражение коронавирусом — это всегда индивидуальный процесс. Кому-то нужен один вирус, кому-то десять, и он может не заболеть. А кто-то от одного вируса (заболевает — прим. ред.)», — уточнил специалист.

    Как отметил Костюк, тревожные расстройства способны ослабить организм, что увеличит вероятность инфицирования COVID-19. Помимо прочего, человек может сгоряча прекратить выполнять все противоэпидемические меры и не соблюдать социальную дистанцию.

    Ранее группа ученых, опубликовавшая исследование в журнале Virology Journal, сообщила, что коронавирус может продержаться на гладких поверхностях около 28 дней при комнатной температуре. Опаснее всего непористые поверхности стекла, бумаги и полимерных банкнот, а также нержавеющей стали. В воздухе инфекция живет меньше всего — до трех часов.