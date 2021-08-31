Психиатр назвал признаки клинической депрессии

Психиатр Александр Федорович рассказал, как распознать клиническую депрессию. Об этом сообщил NEWS.ru.

Основными признаками являются нежелание ни с кем общаться, отсутствие сил и постоянное плохое настроение.

«Человек становится вялым, малопродуктивным, у него мысли не сконцентрированы, трудно собраться, чем-то заняться», — рассказал Федорович.

Он добавил, что человеку в депрессии вечно хочется лежать, он теряет аппетит, постоянно спит.

«Что самое главное, человек очень активно десоциализируется — уходит от всех социальных контактов», — добавил врач.

Также он добавил, что у человека может понизиться самооценка, он негативно видит будущее и ощущает бессмысленность жизни.

Ранее Федорович рассказал, что не существует такого явления, как «осенняя депрессия». По его мнению, осенняя тоска у многих связана с необходимостью возвращаться к делам.

Федорович назвал осень «самой замечательной порой», так как это время люди встречают с «навалом витаминов» и «огромным количеством солнца» после лета. Хандра, которая появляется осенью у многих людей, не страдающих психическими расстройствами, это не депрессия, а нежелание возвращаться к работе или учебе.