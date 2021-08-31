Психиатр опроверг существование «осенней депрессии»

Психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru рассказал, что не существует такого явления, как «осенняя депрессия». По его мнению, осення тоска у многих связана с необходимостью возвращаться к делам.

Федорович назвал осень «самой замечательной порой», так как это время люди встречают с «навалом витаминов» и «огромным количеством солнца» после лета. Хандра, которая появляется осенью у многих людей, не страдающих психическими расстройствами, это не депрессия, а нежелание возвращаться к работе или учебе.

«Хандра больше связана с событиями социальными, а не с медицинскими. Это связано с тем, что закончилось лето, а лето всегда заканчивается некими новациями: нужно идти в школу, на работу. Сам по себе посыл — цыплят по осени считают — обеспечивает серьезную стрессогенность. Радикально меняется график, возвращаются дети, отдыхавшие у родственников или где-то еще. Если ты проводил время на островах, ни в чем себе не отказывал, то теперь деньги кончились и нужно возвращаться», — уверен специалист.