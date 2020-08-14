Психиатр: лень может быть симптомом опасной болезни

Эксперт уверен, что обычно лень — нормальная защитная реакция организма на переработки. Она позволяет «подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность».

Однако существует еще и лень другого типа. Она проявляется когда человек не просто не хочет, но не может ничего делать, не в состоянии заставить себя действовать. Это уже болезненное состояние, которое может быть вызвано депрессией. В таком случае помогут антидепрессанты или психиатр, написала «Русская планета».

«Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов», — пояснил Качалов.

По его словам, если лень превращается в повторяющуюся проблему, поможет лечение.

Ранее психотерапевт рассказал о первых признаках выгорания. На стресс обычно влияют недостаток отдыха, переработки, домашние проблемы.