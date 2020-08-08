Психотерапевт рассказал о первых признаках выгорания

Эксперт отметил, что прежде всего нужно определить первопричину начинающегося выгорания работника, а также оценить состояние его нервной системы.

«В этом случае станет ясно, можно ли как-то побороть стресс самому или все-таки нужен психотерапевт», — пояснил врач.

По словам Магалифа, выгорание происходит, когда одна стрессовая ситуация накладывается на другую. Организм просто не успевает оправиться от таких ударов. У человека появляется апатия, его ничего не радует. Как следствие развивается депрессия. В этот момент многие пытаются решить свои проблемы при помощи алкоголя. Так делать ни в коем случае нельзя.

«Лечить алкоголем стрессовую реакцию или депрессию — это безумие. Так можно только создать ложное представление временной помощи себе и заработать еще более слабую нервную систему с низкой стрессоустойчивостью», — заявил врач.

Магалиф объяснил, что алкоголь только создает иллюзию хорошего настроения. Но в итоге ресурсы организма начнут ослабевать и человеку станет только хуже.

Для того, чтобы не допустить выгорания, лучше немного отдохнуть, а потом переключиться на свое любимое хобби, чтобы восстановить организм.

«Можно сходить на прогулку в парк. Если человек творческий, то он может петь или порисовать. Самое главное — уметь переключаться с одного вида деятельности на другой. Чем больше у человека таких приятных переключений, тем быстрее он восстанавливается после стресса», — объяснил специалист.

По его словам, если человек понимает, что он просто не может заставить себя двигаться или заниматься любимым делом, то в дело должен вмешаться специалист. В таких случаях лучше не медлить и обратиться к психотерапевту.