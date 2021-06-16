Количество пациентов, которые заразились коронавирусом после вакцинации, остается очень маленьким. Те, кто все-таки заражаются, переносят инфекцию в легкой форме, без серьезных осложнений.

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Ее слова процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«Естественно, чем больше людей вакцинируется, тем чаще может быть такая информация в абсолютных цифрах. Самое главное — вакцинация работает и защищает от инфекции в подавляющем большинстве случаев. А те, кто все-таки заболевает после вакцинации, болеют, как правило, легко, без тяжелых осложнений», — подчеркнула она.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Речь идет о сотрудниках сферы услуг — тех, кто напрямую контактирует с клиентами. За последние дни ситуация в регионе ухудшилась — количество новых пациентов и число госпитализаций приблизились к пиковым значениям второй волны.

Чтобы остановить рост распространения вируса, главный санитарный врач Московской области подписал постановление об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг — не менее 60% работников организаций. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что только с помощью вакцинации и коллективного иммунитета получится победить инфекцию.

Он отметил, что сейчас коронавирусом все чаще заражаются молодые люди, которые считали себя неуязвимыми. Некоторые из них переносят болезнь тяжело и оказываются на больничных койках — однако спасти их удается не всегда.

«Прививка — дело добровольное, и каждый решает сам. Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока — и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный врач Московской области подписал сегодня постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг», — подчеркнул Воробьев.