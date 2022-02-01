Проценко назвал отличие «омикрона» от других штаммов коронавируса

«Омикрон» отличается от других вариантов коронавируса более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI.

«И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», — отметил Проценко.

Повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость врач отметил среди особенностей новой волны пандемии.

Также медик напомнил о риске обострения хронических болезней у тех категорий людей, которые относятся к группам риска — старше 60 лет с ожирением или патологиями.

Нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, добавил Проценко, особенно на амбулаторное звено. Россиян врач призвал «не расслабляться», поскольку помимо «омикрона» все еще циркулирует и «дельта»-штамм.

Переболевшие ковидом после выздоровления чаще всего жалуются на депрессию, повышенную утомляемость и провалы в кратковременной памяти. О последствиях перенесенной коронавирусной инфекции стало известно по наблюдениям за пациентами в стационаре и уже после выписки, отметил Проценко. Кроме того, есть группы людей, на которых стандартные протоколы лечения не действуют, а их состояние только ухудшается.