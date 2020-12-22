Проценко допустил наступление третьей волны COVID-19

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключил вероятность третьей волны COVID-19. В своем анализе опирался на данные о предыдущих эпидемиях, таких как азиатский грипп и испанка.

Проценко отметил в интервью «Российской газете», что это не его прогноз, а результат «трезвого исторического анализа».

«Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп… Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — рассказал Проценко.

По его словам, на данный момент ситуация лучше, чем в начале пандемии. Главврач объяснил, что за прошедшее время врачи научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 77,7 миллиона случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали свыше 1,7 миллиона пациентов. До недавнего времени Антарктида была единственным континентом без заболевших COVID-19. Но положительные тесты на коронавирус получили сотрудники чилийской исследовательской станции. COVID-19 заболели 26 чилийских военных, а также 10 сотрудников обслуживающего персонала станции. Всех заразившихся вывезли в город Пунта-Аренас в Чили. Сейчас пациенты находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо.