Коронавирус добрался до Антарктиды

Согласно информации канала, COVID-19 заболели 26 чилийских военных, а также 10 сотрудников обслуживающего персонала станции. Всех заразившихся вывезли в город Пунта-Аренас в Чили. Сейчас пациенты находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо.

Кроме того, коронавирус подтвердился у троих членов экипажа корабля, который отправили на помощь базе O’Higgins Riquelme. Эта станция является одной из 13 действующих баз Чили в Антарктике. Она располагается недалеко от самой северной точки полуострова, что осложняет дорогу до нее.

Постоянных жителей в Антарктике нет. Несмотря на это, территорию постоянно посещают исследователи и различные ученые. Только за эту зиму в Антарктику приезжали около одной тысячи человек, пишет Associated Press.