Здоровье 10 августа 2023, 11:10 Прототип кожи для обучения врачей разработали в Москве Заммэра Москвы Ракова: столичные ученые разработали учебный прототип кожи для врачей Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

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Московские ученые из Центра диагностики и телемедицины создали имитацию кожи для тренировочных моделей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, врачи смогут использовать эти фантомы для тренировки ультразвуковой диагностики различных заболеваний, таких как аневризмы и тромбозы сосудов головного мозга, опухолей в молочных и щитовидной железах. Это позволит повысить точность измерений и улучшить навыки работы с УЗ-навигацией.

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Искусственный материал, похожий на настоящую кожу, поможет воссоздать близкую к реальной анатомическую картину, обучая врачей более точной и эффективной диагностике.

Сотрудники Центра диагностики и телемедицины разработали уже шесть различных медицинских фантомов, которые успешно протестировали в клинической практике.

Все смоделированные органы соответствуют плотности тканей реальных органов и могут быть четко визуализированы. Мы так подбираем компонентную базу веществ, чтобы небиологические материалы давали на аппарате УЗИ то же изображение, что и на сонограмме органов человека. Юрий Васильев Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения.

На сегодня разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Их протестировали врачи клинической практики.

Разработки Центра диагностики и телемедицины можно увидеть на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе. Среди них — фантомы молочной и щитовидной железы, сосудов и нервов.