Ученые объяснили, чем опасен штамм коронавируса из ЮАР

Мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Южной Африке, несет повышенный риск повторного заражения после перенесенного ковида. Этот вариант 2019-nCoV научился обходить иммунную защиту.

Как сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на исследование южноафриканских ученых, такую разновидность коронавируса нашли еще и в Бразилии. «Британский» штамм другой.

«Он (штамм коронавируса 501Y.V2 — прим. ред.) устойчив к нейтрализации антител, накопленных в результате предшествующей инфекции. <…> Новые варианты [коронавируса], такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения», — говорится в публикации.

Ученые предположили, что эта разновидность 2019-nCoV может преодолевать защиту организма и после вакцинации существующими в мире препаратами.

Накануне калифорнийские ученые наткнулись на штамм коронавируса, который мутировал на Западном побережье США.