Производство второй вакцины от коронавируса началось в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России началось производство второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона». В ближайшее время стартуют пострегистрационные испытания препарата.

«Производство вакцины начато на „Векторе“», — сообщила Попова во время форума «Здоровое общество». Цитату привел ТАСС.

Медики планируют в ближайшее время начать пострегистрационные испытания вакцины. Препарат введут 40 тысячам добровольцев, в число которых войдут люди старше 60 лет. Кроме того, вакцинироваться смогут те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Массовые поставки «ЭпиВакКороны» должны начаться в конце ноября или начале декабря. Гражданский оборот может начаться с 1 января.

Всего в мире насчитывается 10 технологических платформ для создания препарата от коронавируса. В центре «Вектор» для работы используют шесть платформ.

«Технологические платформы — их 10, в нашем центре мы использовали для разработки вакцин против нового коронавируса шесть технологических платформ», — рассказала замгенерального директора по научной работе ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора Елена Гаврилова.

В октябре президент Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 центра «Вектор». Препарат получил название «ЭпиВакКорона» и стал вторым после «Спутника V» НИЦЭМ имени Гамалеи. Безопасность вакцины для репродуктивного здоровья пациентов подтвердили во время исследований Роспотребнадзора. В декабре 2020 года специалисты планируют завершить полный цикл тестов.