Производство вакцины от коронавируса остановили в Австралии из-за положительных тестов на ВИЧ

В Австралии остановили производство вакцины от коронавируса. У ряда добровольцев во время испытаний появились ложноположительные результаты тестов на ВИЧ.

Решение приняли разработчики препарата — Университет Квинсленда и компания CSL Limited, на сайте которой опубликовано соответствующее заявление.

Участие в первой фазе испытаний препарата приняли 216 человек. Серьезных побочных эффектов у них не выявили. Однако антитела, которые выработались после прививки, мешают диагностике ВИЧ. Из-за них некоторые тесты на вирус иммунодефицита оказались ложноположительными.

«Вакцина не провоцирует возникновения инфекции. Стандартные контрольные тесты подтвердили отсутствие ВИЧ», — отмечено в документе.

Тем не менее эксперты CSL вместе с правительством Австралии пришли к выводу, что испытания вакцины на втором и третьем этапах необходимо прекратить.

В компании CSL заметили, что случившееся подтвердило риски, связанные с ранней разработкой вакцины. Австралийский препарат могут доработать, однако потребуется на это около 12 месяцев дополнительного времени.