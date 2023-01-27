Эксклюзив 27 января 2023, 18:53 «Происки конкурентов». Маг из Петербурга заверил, что его тибетские методы лечения помогли больным раком Маг из Петербурга: люди выстраиваются в очередь в клинику, чтобы вылечиться от рака Pxhere

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Женщина по имени Марина борется с онкологией. В надежде на исцеление она отправилась в клинику к магу из Санкт-Петербурга Дмитрию Раевскому. Пациентка заплатила за лечение от третьей стадии рака 500 тысяч рублей, но получила терапию с песнопениями и клинику в виде спортзала в заброшенном лагере. Маг и экстрасенс Дмитрий сообщил «360», что его методы действительно работают. Он утверждает, что помог многим людям, а для лечения использовал методы тибетских монахов.

Раевский пояснил, что у него есть клиника с лицензией, в том числе на лечение онкологии. Там персонал применяет нетрадиционные методы наряду с классическим протоколом.

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«Мы часто предлагаем нашим пациентам пройти работу через психотерапию, через гипноз, работу с подсознанием. И довольно успешно, высокие результаты. Обычно когда ко мне люди приходят на консультацию и спрашивают, могу ли я им помочь, я даю отзывы вылеченных с такой же болезнью. Людей, которые проходили у нас лечение и у нас вылечились. Показываю документы», — сказал он.

По его словам, в клинике работают по американским, европейским методам. Прибегают даже к буддистско-тибетской медицине.

«Я часто езжу в Тибет, у меня там есть учитель по буддистско-тибетской медицине. Некоторые его приемы я беру на вооружение — те из них, которые действительно показывают высокий результат. Поэтому результаты высокие», — пояснил Раевский.

Он рассказал, что помимо онкобольных, маг занимается лечением детей с разными отклонениями. Клиника работает по президентскому гранту и осчастливила более двух тысяч семей.

Происки недобросовестных конкурентов

«Что касается песен и танцев— это бред. У людей какие-то там фантазии. Мы действительно хорошо лечим, поэтому у нас есть очередь. <…> Я думаю, что ни один доктор не может похвастаться тем, что в его жизни есть две тысячи детей с аутизмом и задержкой развития, которые стали выздоравливать или выздоровели полностью до снятия диагноза», — подчеркнул экстрасенс.

В мире есть много диссертаций на тему роли психотерапии в онкологии, пояснил он. По его словам, химиотерапия при грамотном психоанализе вылечивает болезнь. А ситуацию с обманом людей Раевский назвал происками конкурентов. Дмитрий уверен, что есть определенные заказчики, которые хотят подпортить его репутацию.

«Прослеживается рука каких-то заказчиков, недобросовестных конкурентов. Люди видят, что я вылечиваю, а они — нет», — добавил он.

Раевский выразил надежду на то, что «пена сойдет», а правда останется.