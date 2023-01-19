Эксклюзив 19 января 2023, 21:48 «Из 20 в живых остались трое». Маг из Петербурга обещал вылечить рак песнопениями за полмиллиона Россиянка отдала 500 тысяч рублей магу за избавление от рака, который он лечил песнями Pxhere

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Россиянка по имени Марина заплатила магу Дмитрию за исцеление от третьей стадии рака 500 тысяч рублей. Он взял деньги и стал лечить ее песнопениями. Пострадавшая рассказала «360» подробности и заверила, что обратится в правоохранительные органы с заявлением.

Марина пыталась вылечиться от третьей стадии рака шейки матки. Сначала она наблюдалась у традиционных врачей. Она даже прошла несколько стадий лучевой и химиотерапии.

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Но оказалось, что у пациентки есть сопутствующее заболевание — иммунная тромбоцитопения (нарушением свертываемости крови — прим. ред.). Врачи отказались лечить Марину, потому что после терапий у нее упали показатели крови. Поэтому она стала искать другие способы исцеления.

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Обвинил в раке психосоматику

Марина наткнулась на мага, у которого был свой собственный центр в Петербурге.

«Я обратилась к нему с целью, потому что он обещал вылечить, в транс ввести, найти первопричину — психосоматику. [Сказал], что все болезни из головы. Что проработаем первопричину и наступит исцеление. За свой сеанс он попросил полмиллиона рублей — шесть тысяч долларов», — сказала она.

Марина подчеркнула, что ехала в полноценную клинику, но попала в заброшенный лагерь под Петербургом. Там ничего не обустроили: пациенты лежали на матрасах на полу в спортивном зале и жили все вместе с одном корпусе.

Маг вместо полноценного лечения пел им песни. Марина отметила, что его исполнение было ужасным.

При этом Дмитрий обещал найти первопричину заболевания и проработать ее всего за 10 дней. После этого, по словам целителя, болезнь должна была отступить. Маг уверял, что обучался в Тибете у монахов, а таким способом якобы спас от смерти уже много людей.

Но через пять сеансов я поняла, что это все ерунда. Что меня ввели в заблуждение. Стала ему задавать вопросы: когда найдем причину. На что он мне сказал: «Ну, когда найдешь причину, тогда тебе станет легче». Марина пациентка мага Раевского

Одна его пациентка искала эту первопричину полгода, другая — год. Маг заверил, что это нормально.

«Кто не с нами, тот умирает»

Марина сказала, что у нее нет столько времени — она каждый день страдает от болей и кровотечений. Дмитрий ответил, что все зависит от нее самой. Он еще и отказался брать ответственность за пациентку. На вопросы, за что она платит ему деньги, маг отметил, что это сугубо ее желание и решение.

«Я понимаю, что здесь никто ни за что не отвечает. Виновата сама. Ищи сама, а деньги плати нам», — сказала Марина в беседе с «360».

Она собралась домой и попросила «клинику» вернуть деньги за лечение — хотя бы половину. Ей сказали, что цены на услуги выросли.

«Или приезжай к нам и долечивайся по старой цене, или возвращать тебе нечего. <…> Еще начали угрожать. Мол, „кто не с нами, тот умирает. Это разум рака. Сейчас мы его расшевелили в тебе, и он тебя мучает. Если мы его не убьем, то он убьет тебя“», — отметила Марина.

Она не поверила словам представителей лечебницы.

«Вот так подарила деньги мошеннику. Нас было там около 20 человек, все лечились от онкологии. В живых остались трое», — подчеркнул пострадавшая.