19 января 2023, 21:48
«Из 20 в живых остались трое». Маг из Петербурга обещал вылечить рак песнопениями за полмиллиона
Россиянка отдала 500 тысяч рублей магу за избавление от рака, который он лечил песнями
Россиянка по имени Марина заплатила магу Дмитрию за исцеление от третьей стадии рака 500 тысяч рублей. Он взял деньги и стал лечить ее песнопениями. Пострадавшая рассказала «360» подробности и заверила, что обратится в правоохранительные органы с заявлением.
Марина пыталась вылечиться от третьей стадии рака шейки матки. Сначала она наблюдалась у традиционных врачей. Она даже прошла несколько стадий лучевой и химиотерапии.
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Но оказалось, что у пациентки есть сопутствующее заболевание — иммунная тромбоцитопения (нарушением свертываемости крови — прим. ред.). Врачи отказались лечить Марину, потому что после терапий у нее упали показатели крови. Поэтому она стала искать другие способы исцеления.
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Обвинил в раке психосоматику
Марина наткнулась на мага, у которого был свой собственный центр в Петербурге.
«Я обратилась к нему с целью, потому что он обещал вылечить, в транс ввести, найти первопричину — психосоматику. [Сказал], что все болезни из головы. Что проработаем первопричину и наступит исцеление. За свой сеанс он попросил полмиллиона рублей — шесть тысяч долларов», — сказала она.
Марина подчеркнула, что ехала в полноценную клинику, но попала в заброшенный лагерь под Петербургом. Там ничего не обустроили: пациенты лежали на матрасах на полу в спортивном зале и жили все вместе с одном корпусе.
Маг вместо полноценного лечения пел им песни. Марина отметила, что его исполнение было ужасным.
При этом Дмитрий обещал найти первопричину заболевания и проработать ее всего за 10 дней. После этого, по словам целителя, болезнь должна была отступить. Маг уверял, что обучался в Тибете у монахов, а таким способом якобы спас от смерти уже много людей.
Но через пять сеансов я поняла, что это все ерунда. Что меня ввели в заблуждение. Стала ему задавать вопросы: когда найдем причину. На что он мне сказал: «Ну, когда найдешь причину, тогда тебе станет легче».
Марина
пациентка мага Раевского
Одна его пациентка искала эту первопричину полгода, другая — год. Маг заверил, что это нормально.
«Кто не с нами, тот умирает»
Марина сказала, что у нее нет столько времени — она каждый день страдает от болей и кровотечений. Дмитрий ответил, что все зависит от нее самой. Он еще и отказался брать ответственность за пациентку. На вопросы, за что она платит ему деньги, маг отметил, что это сугубо ее желание и решение.
«Я понимаю, что здесь никто ни за что не отвечает. Виновата сама. Ищи сама, а деньги плати нам», — сказала Марина в беседе с «360».
Она собралась домой и попросила «клинику» вернуть деньги за лечение — хотя бы половину. Ей сказали, что цены на услуги выросли.
«Или приезжай к нам и долечивайся по старой цене, или возвращать тебе нечего. <…> Еще начали угрожать. Мол, „кто не с нами, тот умирает. Это разум рака. Сейчас мы его расшевелили в тебе, и он тебя мучает. Если мы его не убьем, то он убьет тебя“», — отметила Марина.
Она не поверила словам представителей лечебницы.
«Вот так подарила деньги мошеннику. Нас было там около 20 человек, все лечились от онкологии. В живых остались трое», — подчеркнул пострадавшая.
Мошенничество
Рак
Онкология
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