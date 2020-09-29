Россияне скупают маски, перчатки и продукты для иммунитета

Готовясь к возможной второй волне коронавируса, россияне создают запасы средств индивидуальной защиты и активно скупают в магазинах продукты для укрепления иммунитета.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировала спрос россиян на самые популярные товары в сентябре, пишет газета «Известия».

Из данных следует, что с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа число покупок медицинских масок в России выросло — на 37%, при этом средний чек снизился на 18%. В компании уточнили, что это произошло за счет того, что россияне за раз приобретали несколько упаковок.

Также почти на половину (47%) вырос спрос на перчатки. Кроме того, россияне стали запасаться и укрепляющими иммунитет продуктами — имбирем и лимоном. Количество покупок этих продуктов увеличилось на 85% и 71% соответственно. При этом средний чек на имбирь стал выше на 2%, а на лимоны — снизился на 8%.

А вот подобной динамики при продаже антисептиков специалисты компании не зафиксировали. Даже наоборот, число покупок снизилось на 17%.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 33 миллиона, по данным Университета Джонса Хопкинса. Пока жители разных стран говорят о второй волне заболевания, власти заново вводят ограничительные меры. «360» разбирался, какие государства и как по второму кругу спасают своих граждан?