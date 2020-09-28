Второй круг борьбы. Страны заново вводят коронавирусные ограничения

Израиль

В Израиле ужесточили правила уже второго за время пандемии общенационального локдауна. При этом премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху отметил, что страна на краю пропасти, сообщает старейшая ежедневная израильская газета Haaretz.

Если не принять меры, мы перешагнем через край пропасти Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля.

В стране закрыли все организации, работа которых не является жизненно важной. Синагоги откроют на следующей недели в связи с главным праздником иудаизма — Йом-кипура. Однако лишь для небольших групп. Нельзя отходить от собственного дома без уважительной причины на расстояние больше километра.

Такие меры власти решили ввести после того, как дневной показатель роста зараженных в стране превысил отметку в восемь тысяч при населении страны менее девяти миллионов человек. Это самый высокий в мире уровень заболеваемости в пересчете на душу населения. С начала пандемии в государстве зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19. При этом весной Израиль был в числе стран, которые максимально эффективно отреагировали на коронавирус. Ситуация резко изменилась после отмены ограничений.

Франция

В Париже и еще более чем 10 городах Франции с понедельника также действуют новые ограничительные меры. Запрещены праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе студенческие вечеринки, фестивали и даже свадебные церемонии.

Бары теперь не имеют права работать с 22:00 до 6:00, а спортивные центры, находящиеся в помещениях, пока так и не откроют. Зато в условиях строгих мер безопасности продолжат работать театры, кинотеатры, музеи и бассейны с открытыми крышами.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан сократить личное общение и по возможности продлить удаленку. За время пандемии во Франции зафиксировали около 540 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Великобритания

В Великобритании также отметили скачок заболеваемости. Премьер Великобритании Борис Джонсон уже объявил о введении новых ограничений на полгода из-за распространения коронавируса. Он добавил, что власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии планируют последовать его примеру.

«Правительство введет новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние. Речь ни в коем случае не идет о возвращении полномасштабного карантина, который вводился в марте», — заявил Джонсон. По его словам, изоляции граждан пока нет, а учебные заведения продолжают работу.

Правда, все бары, пабы и рестораны будут закрываться не позже 22:00, официанты будут обслуживать исключительно людей за столиками, а всех сотрудников обяжут носить маски. Носить их нужно будет и клиентам — до размещения за столом.

Свадьбы в Великобритании не отменили, но ввели ограничение по количеству человек на церемонии — не более 15. На похоронах же могут присутствовать максимум 30 человек.

Южная Корея

Южная Корея переходит на усиленную систему дистанцирования. В преддверии Дня основания страны, Дня урожая и Дня национального алфавита с 28 сентября страна вновь вводит ограничительные меры в связи с COVID-19.

За пределами столицы развлекательные заведения закроют. В Сеуле же кинотеатры, рестораны, парки развлечений продолжат работать при усиленном соблюдении безопасности.

О начале второй волны пандемии официально уже объявили в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании.