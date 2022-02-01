Продолжительность роста заболеваемости ковидом оценили в России

В период новой волны коронавируса Россия будет бить рекорды по госпитализациям, также еще на протяжении минимум 2,5 недель будет рост заболеваемости, считает иммунолог Николай Крючков.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. Тоже, на мой взгляд ждет и другие регионы. Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост», — отметил Крючков в беседе с газетой «Известия».

Дальше, по его словам, будет короткая фаза стабилизации медленный спуск. Он отметил, что это будет происходить в 2-2,5 раза медленнее, чем был подъем.

«И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супер вспышку заболеваемости», — отметил Крючков. По словам иммунолога, это ответвление «омикрон»-штамма может привести к тому, что в России будет выявляться более 100 тысяч случаев заражения в сутки.

В ближайшие несколько недель будет достигнуто пиковое состояние, отметил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов. После этого, по его мнению, неким естественным путем будет сформирован постинфекционный иммунитет.

Особенно опасен «омикрон» для детей, отметил эксперт.

«Несмотря на то, что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом „Омикрон“ легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса, большое количество детей болеют одномоментно», — отметил Коновалов.

Он объяснил, что так шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов, повышается. Особенно, отметил Коновалов, это касается детей с хроническими заболеваниями.

От других вариантов коронавируса «омикрон» отличается более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии. Повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость отмечаются среди особенностей новой волны пандемии.