Продажу содержащих спирт лекарств планируют ограничить в России | 360°

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Продажу содержащих спирт лекарств планируют ограничить в России

«Известия»: введение ограничений по продаже медпрепаратов со спиртом рассмотрят в России

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В России хотят запретить регистрацию медицинских препаратов, по своему составу идентичных медицинскому спирту. Об этом сообщили «Известия».

Также в стране предлагают ограничить объем тары лекарств, в составе которых содержится спирт. Это следует из решения правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

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В Минздраве заявили, что концептуально поддерживают предложения. Однако там также отметили, что  препараты, в составе которых есть спирт, используются в том числе при хирургических операциях. После применения новых мер, некоторые препараты, например, антисептики, могут вырасти в цене. Такой сценарий не исключили эксперты.

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В августе стало известно, что производство лекарств запустят в Дубне. Завод будет выпускать препараты, не имеющие аналогов в России, сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Новым резидентом особой экономической зоны стала компания «Бетарен Фарма». Среди лекарств, которые будут выпускаться на новом предприятии, будут препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, центральной и периферической нервной системы. Многие из них входят в перечень необходимых.

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