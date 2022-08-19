Жизненно важные лекарства начнут производить в Дубне

Производство лекарств запустят в Дубне. Завод будет выпускать препараты, не имеющие аналогов в России. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания «Бетарен Фарма» стала новым резидентом особой экономической зоны. Инвестор построит производство площадью около четырех тысяч квадратных метров. На нем смогут работать не менее 70 местных жителей.

«Предприятие займется разработкой и выпуском лекарственных средств, многие из которых на данный момент не производятся на территории России», — рассказала зампред.

Среди лекарств, которые будет выпускать компания — препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, центральной и периферической нервной системы. Многие из них входят в перечень необходимых. Генеральный директор Александр Бурмистров добавил, что предприятие будет направлено на импортозамещение.

«Стратегическим ориентиром нашего проекта является политика инновационного импортозамещения, основанного на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь, отечественны», — отметил он.

Всего в Дубне работает 38 фармацевтических компаний.

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