Аптеки начнут продавать лекарства онлайн с июня. Это удобно, но безопасно ли?

Дистанционная продажа лекарств начнется в России уже в июне, правительство уже установило новые правила для аптек и покупателей. Что можно будет купить онлайн и ждать ли подорожания, узнал «360».

Постановление правительства о дистанционной продаже лекарств и их доставке начнет действовать с июня, но готовиться аптеки начали уже сейчас. Чтобы россияне смогли заказывать безрецептурные препараты на дом, аптеки должны получить специальное разрешение от Росздравнадзора.

Демократические правила

Основные условия для организаций — лицензия на онлайн-продажу, не менее десяти аптек по всей России, сайт или приложение и собственная курьерская служба или договор с доставщиками, чтобы покупатели могли получить лекарства на дом без затруднений. Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев уверен, что эти правила создадут затруднения только для фирм-однодневок и компаний, которые еще не работали с медикаментами.

В целом очень либеральные правила. Они позволяют работать с курьерской доставкой, то есть доставлять смогут не только фармацевты и провизоры, но и сотрудники любой курьерской службы по договору Евгений Нифантьев генеральный директор сети социальных аптек «Столички».

При этом услуга онлайн-покупки медикаментов у некоторых аптек уже существует, но разрешение получать все равно придется — для оформления доставки. Однако сделать это сейчас, спустя почти неделю с выхода постановления, все еще нельзя — до сих пор не утверждена форма подачи заявки, рассказали «360» в группе компаний «Эркафарм», куда входят аптеки «Озерки», «Доктор Столетов» и «Самсон-Фарма».

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал «360», что разрешение должно выдаваться в течение пяти дней, а отказ — в течение трех. «Отказать могут по причине несоответствия [требованиям] либо несовпадения в документах. Это пока вся информация, которой мы располагаем», — объяснил он.

В аптеках «Ригла», по словам ее генерального директора Александра Филиппова, и раньше можно было заказать препараты дистанционно, но получить их можно было только в аптеках.

«Активизация дистанционной торговли не скажется на ценах в аптеках сети „Ригла“. Стоимость товаров на наших сайтах фарммаркетов „Ригла“, аптек у дома „Будь здоров!“ и дискаунтеров „Живика“ останется такой же, как и сейчас», — сказал он «360», добавив, что доставку при этом придется оплатить отдельно.

Такой позиции придерживается большинство аптек. Доставка не должна влиять на стоимость собственно препаратов, однако исключить такую возможность никто не может.

«Мы понимаем, что появляется дополнительное звено [между аптеками и потребителем], за которое надо платить. Конечная цена будет складываться из цены аптеки и цены доставки», — добавил Дмитриев.

За лекарствами в интернет?

«Оформить заказ и получить консультацию фармацевта можно на сайте, в мобильном приложении и по телефону кол-центра, специалисты работают в круглосуточном режиме», — объяснили в группе компаний «Эркафарм».

Но в востребованности подобной системы доставки есть сомнения. Нифантьев уверен, что люди слишком привыкли ходить в аптеки и не готовы отказаться от них в пользу доставки.

«Люди любят прийти в аптеку, получить консультацию, поговорить, иногда рассказать о каких-то своих проблемах — и не только по здоровью. Потому что аптеки — это такие социальные организации, куда можно прийти и выговориться о том, что человека волнует», — добавил он.

При этом Нифантьев предупредил, что также получить разрешения на онлайн-торговлю препаратами смогут и маркетплейсы, которые, в отличие от аптек, могут быть не знакомы с правилами хранения и транспортировки лекарств.

Им не важно, что у них продается. А в каком виде товар приедет покупателю, будет холодовая цепь для лекарств соблюдаться или нет, им без разницы. Им нужно на пиццу курьеру положить лекарство и накрыть блинчиками, так они и понесут Евгений Нифантьев генеральный директор сети социальных аптек «Столички».

Поэтому тем, кто все же захочет воспользоваться возможностью онлайн-покупки лекарств стоит быть внимательнее и отдавать предпочтение аптечным сетям.