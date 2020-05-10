Продажи спортивных товаров удвоились в России на самоизоляции

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи спортивных товаров в России на фоне режима самоизоляции выросли вдвое. Увеличился и средний чек покупки, и объем продаж.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД», проанализировавшего показания свыше 900 тысяч касс страны.

«Средний чек покупки спорттоваров составил 4 929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%», — сообщили эксперты.

В то же время, средняя стоимость покупки электроники в России выросла на 41% по сравнению с прошлым годом. Она составила 6 698 рублей. Однако число таких приобретений уменьшилось на 28%, а объем продаж вырос всего на 2%.

За неделю с 18 апреля по 6 мая стоимость гречневой крупы в среднем по России выросла на 2,6%. Самый большой прирост был отмечен в Мордовии. В республики цена на гречку увеличилась на 10%.