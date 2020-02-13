Продажи противовирусных препаратов выросли в России

Из-за роста заболеваемости гриппом россияне на прошлой неделе купили в 3,6 раз больше противовирусных лекарства, чем в тот же период годом ранее. Средства для стимуляции иммунитета на фоне эпидемии коронавируса в Китае выросли в цене на 12%.

Об этом говорится в данных оператора фискальных данных «Платформа ОВД», которые получила газета «Известия».

Выросли продажи противовирусных препаратов прямого действия, которые продаются по рецепту. Средний чек по ним составляет 340-350 рублей и соответствует уровню предыдущего года.

Средства, стимулирующие иммунитет, на прошлой неделе продавалась чаще, чем в прошлом году на 9%. Средний чек составляет 560-570 рублей, что на 12% больше аналогичного периода 2019 года.

Незначительно, на 6% до среднего чека 220-226 рублей увеличились продажи витамина С. Витамин D в прошлом году стоил дешевле на 9%, но сейчас его реализация увеличилась на 81%.

Объем продаж медицинских масок за год вырос в 4,3, и средний чек достиг 90-95 рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил изданию, что спрос на рецептурные противовирусные заболевания вызван увеличением заболеваемости гриппом. Интерес к иммуномодуляторам вырос на фоне эпидемии коронавируса. Витамин D весьма опосредованно помогает поддерживать здоровье, и его популярность, скорее всего, вызвана усилиями фармацевтических компаний по его продвижению.

На территории России в 37 субъектах федерации из-за повышения заболеваемости гриппом был введен карантин.