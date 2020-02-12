Карантин ввели в 37 регионах страны. Стоит ли опасаться эпидемии гриппа в Подмосковье

Бояться не надо. Число заболевших в России в основном превышает норму всего на 10-15%, так что апокалипсиса ждать не стоит. А вот Московская область пока вне зоны риска. В Подмосковье количество заболевших примерно на 5% ниже, чем в среднем по стране. Врачи говорят, что все в пределах нормы.

«Сейчас наблюдается ожидаемый сезонный подъем данных инфекций, он не превышает среднегодового показателя», — отметил участковый терапевт ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Павел Середнев.

Источник фото: телеканал «360»

Но это не повод радостно бегать по улице без шапки и маски. Аномально теплая зима в Центральной России создает дополнительную угрозу. Такая влажная погода — идеальные условия для распространения вируса.

Поберечь себя стоит и тем, кто любит эксперименты с едой и распорядком дня. «Если человек занимается вегетарианством, если у него неправильный режим питания, рекомендуется пропить определенные витаминные комплексы», — сказал Павел Середнев.

Источник фото: телеканал «360»

Но и тут нельзя подходить бездумно. Большинство витаминов на полках аптек — пустые БАД, которые не принесут пользы. Для начала лучше проконсультироваться с участковым врачом, который порекомендует, что принимать.

И, конечно же, нельзя самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением. Многие начинают бездумно пить антибиотики общего действия и тем самым просто убивают организм, который мог вполне справиться и сам. Ведь кашель и сопли — это не всегда грипп. Но определить это может только врач.

Источник фото: телеканал «360»

При гриппе самое опасное — это осложнения. Поэтому при таком диагнозе врачи прописывают препараты, которые помогают избежать осложнений.

Именно поэтому рекомендуется прививаться от гриппа. Многие не делают этого, потому что не хотят терять время. Ведь, поставив прививку, можно заболеть. И во время эпидемии можно слечь с температурой. Но главное, говорят врачи, у человека выработается иммунитет к вирусу. А это позволит уменьшить риск летального исхода и появления осложнений.

В этом году вакцину сделало рекордное количество людей. «Максимальное количество населения охвачено вакциной, привито более 74 миллионов человек, что составляет 50,5% от всего населения, и это, безусловно, влияет на характер эпидемии», — подчеркнула Альбина Мельникова, заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.

При первых симптомах — температура, кашель, насморк, озноб, слабость — идите к врачу. Он осмотрит вас и выпишет лекарства, которые помогут организму справиться с инфекцией.

Источник фото: телеканал «360»

Переносить болезнь на ногах опасно и для самого больного, и для окружающих, которых он может заразить. Но если врач диагностирует не грипп, а ОРВИ, можно будет обойтись без больничного. Просто придется работать в маске.