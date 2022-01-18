Проблемы со сном связали с опасным заболеванием

В некоторых случаях трудности со сном, например, неспособность быстро заснуть или долгий сон, — это один из предвестников гораздо более серьезной проблемы со здоровьем.Об этом рассказал старший врач The Independent Pharmacy Дональд Грант.

Его слова привело издание «Медик Форум». Среди возможных причин такого состояния медик назвал повышенный холестерин.

«Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы», — предупредил специалист.

У человека при высоком холестерине могут происходить изменения в функционировании его тела, в том числе влияющие на его сон, объяснил медик.

Наличие подобных симптомов, как отметил Грант, не обязательно указывает на проблемы с уровнем холестерина. Врач рекомендовал при проблемах со сном обратиться к врачу и сдать анализ крови для того, чтобы исключить более серьезные заболевания.

Бессонница и отсутствие здорового сна могут привести к проблемам с сердцем и сосудами, предупредил врач-сомнолог Анатолий Литвин. При этом уникального рецепта от лечения бессонницы нет, поэтому без похода к специалисту не обойтись. Как доказали исследования ученых, чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни.