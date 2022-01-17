Врач Литвин рассказал, что бессонница может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов

Врач-сомнолог Анатолий Литвин предупредил, что бессонница и отсутствие здорового сна могут привести к проблемам с сердцем и сосудами. Кроме того, исследования ученых доказали, что чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни, передала «Вечерняя Москва».

«Одной из причин бессонницы являются болевые ощущения. Например, если болит спина или нога, зуб или другой участок тела. Поэтому снотворное не поможет, нужно идти в кабинет врачей, которые смогут устранить основную проблему. Есть такое понятие, как „гормональная“ бессонница, и в эту группу входят заболевания щитовидной железы, ночная тахикардия, сахарный диабет второго типа и частые мочеиспускания. Все это также отбивает возможность уснуть и выспаться», — добавил специалист.

Также на продолжительность и качество сна могут влиять внешние причины. К ним относятся, как правило, смена часовых поясов и характер работы.

«Хроническая бессонница чаще всего нарушает функцию сосудов эндотелия, что влечет за собой раннее развитие атеросклероза, прогрессирование ишемической болезни сердца, повышение артериального давления, особенно когда у пациента во время сна происходит апноэ — остановка дыхания», — отметил сомнолог.

По его словам, уникального рецепта от лечения бессонницы нет, поэтому без похода к врачу-сомнологу не обойтись.