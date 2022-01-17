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    17 января 2022, 11:01

    Врач Литвин рассказал, что бессонница может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов

    Оксана Лавнюженко

    Врач-сомнолог Анатолий Литвин предупредил, что бессонница и отсутствие здорового сна могут привести к проблемам с сердцем и сосудами. Кроме того, исследования ученых доказали, что чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни, передала «Вечерняя Москва».

    Врач Литвин рассказал, что бессонница может привести к серьезным заболеваниям сердца и сосудов

    «Одной из причин бессонницы являются болевые ощущения. Например, если болит спина или нога, зуб или другой участок тела. Поэтому снотворное не поможет, нужно идти в кабинет врачей, которые смогут устранить основную проблему. Есть такое понятие, как „гормональная“ бессонница, и в эту группу входят заболевания щитовидной железы, ночная тахикардия, сахарный диабет второго типа и частые мочеиспускания. Все это также отбивает возможность уснуть и выспаться», — добавил специалист.

    Также на продолжительность и качество сна могут влиять внешние причины. К ним относятся, как правило, смена часовых поясов и характер работы.

    «Хроническая бессонница чаще всего нарушает функцию сосудов эндотелия, что влечет за собой раннее развитие атеросклероза, прогрессирование ишемической болезни сердца, повышение артериального давления, особенно когда у пациента во время сна происходит апноэ — остановка дыхания», — отметил сомнолог.

    По его словам, уникального рецепта от лечения бессонницы нет, поэтому без похода к врачу-сомнологу не обойтись.