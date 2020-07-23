Проблема избыточного веса до сих пор актуальна в России. С ней сталкиваются около 60% населения. При этом у четверти россиян вообще диагностировано ожирение. Оно, в свою очередь, становится причиной сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, еще одна проблема людей в России — дефицит микронутриентов (витамины, микроэлементы, минеральные вещества). Это связано с употреблением калорийной пищи.

«И борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно», — отметил Тутельян.

Ученый считает, что в будущем каждый человек для себя должен составлять собственный рацион питания. При этом ограничивать его одним продуктом (даже очень полезным) не стоит.

«Через две недели на яблочном рационе умрем, кроме пектина и витамина С там практически ничего нет», — заявил специалист.

Ведь в питании должны присутствовать, в частности, белок и жирные кислоты. По мнению Тутельяна, главный залог здоровья — ограничивать себя во время приема еды и следовать правилу: сколько съел — столько и нужно потратить.

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