Диетолог раскрыла действенный способ добиться подтянутого живота

Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, что в качестве эффективного способа избавления от лишних килограммов все большую популярность приобретает система бодифлекс.

Бодифлекс — это система дыхательных тренировок. За счет сочетание дыхания с активным участием диафрагмы и статичных упражнений человек может избавиться от нежелательных килограммов, объяснила фитнес-тренер в беседе с радио Sputnik.

Но при этом диетолог отметила, для того чтобы добиться желаемого результата к таким тренировкам нужно подключить физическую активность и правильное питание.

Как отметил Скоромная, чтобы подтянуть живот можно использовать упражнение вакуум.

«Это упражнение укрепляет глубокие мышцы пресса, держит их в постоянном тонусе, у нас не „выпадает“ живот. Расслабленный, неукрепленный живот имеет свойство к вечеру, или когда мы выпили воды, расслабляться и становиться больше, он расползается. Вакуум может сузить талию», — рассказала диетолог.

Вакуум — это техника втягивания живота и задержки дыхания. По словам Скоромной, таким способом можно укрепить мышцы. Также благодаря вакууму нормализуется обмен веществ. Однако жир таким способом не сжигается, заметила Скоромная.

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