Привыкшие есть в одиночестве женщины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых из Южной Корее пришла к выводу, что женщины, которые предпочитают принимать пищу в одиночестве, чаще страдают от стенокардии. Результаты исследований ученых опубликованы в журнале Menopause.

Специалисты в рамках своего исследования искали связь между наличием компании во время приемов пищи и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Они провели анализ данных о здоровье 590 женщин в период менопаузы до 65 лет.

Участниц эксперимента разделили по группам: в первую попали те, кто более двух раз в день ели в одиночестве, а во вторую— те, кто предпочитал питаться в компании других людей.

Прием пищи в одиночестве связан не только с риском сердечных заболеваний, показали результаты исследования. Это также провоцирует женщин питаться неправильно и не заботиться о своем рационе.

Социальный психолог, специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов рассказал, в чем секрет популярности «мукбанга» — совместного принятия пищи онлайн, — и почему это явление возникло в обществе. Как отметил специалист, еда перед экраном снимает накопившейся стресс. Люди таким образом успокаиваются и получают «дофаминовое» состояние.