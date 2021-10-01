Психолог объяснил, что такое «мукбанг» и является ли это явление нормой

Социальный психолог, специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов рассказал, в чем секрет популярности «мукбанга» и почему это явление возникло в обществе. Об этом написала Pravda.Ru.

«Мукбанг» — совместное принятие пищи онлайн. По словам специалиста, это пример того, как человечество приспосабливается к дистанционному общению. Люди садятся у экранов и начинают совместно что-то есть, пить, чокаться пивными кружками.

«Наша психика, поведение всегда имеют двойное значение. Это значит, что, с одной стороны, это интимные вещи: принятие пищи, наложение косметики. В ванной закрываешься даже от близких. А тут как бы все напоказ. И тут срабатывает „эффект замочной скважины“. Имеется в виду, что у нас заложен внутри механизм, с одной стороны, страха, с другой стороны, подглядывания друг за другом. Другими словами, вуайеризм и всякие ранее консервативные вещи начинают уже упаковываться в нашу жизнь, появились нудисты. Это уже становится обычным социальным явлением», — сообщил психолог.

Маркелов добавил, что если раньше такое поведение считали бы психически нестабильным, сейчас оно приобретает норму. В современном мире вся психология перепутана, как и общество. Во всех сферах жизни присутствует один и тот же тренд — неопределенность, непонятность объяснения себя в своих поступках.

Также психолог отметил, что еда перед экраном снимает накопившейся стресс. Люди таким образом успокаиваются и получают «дофаминовое» состояние.