Здоровье 13 декабря 2022, 17:33 Прививочную кампанию от гриппа завершили в России Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об окончании прививочной кампании в России freepik

Читать 360tv в

Прививочная кампания от гриппа закончилась в России. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио kp.ru.

Она отметила, что сейчас уже нет необходимости делать прививку от гриппа.

Реклама

«Прививочная кампания в стране завершена», — подчеркнула Попова.

Реклама

По ее словам, привитые почти не болеют гриппом. Они могут перенести болезнь лишь в легкой форме. Россия, подчеркнула Попова, не испытывает нужду в закупке иностранных вакцин.

В Роспотребнадзоре сообщили, что от сезонного заболеваний вакцинировались порядка 74 миллионов жителей страны. Это почти 52% от общего населения России.

Попова также рассказала, как обстоят дела с COVID-19 в стране. Она пояснила, что Россия не избавилась от инфекции, как и другие государства. В стране продолжается сезонный всплеск заболеваемости коронавирусом. На минувшей неделе в России выявили 48 тысяч новых случаев COVID-19. Рост числа заболевших зафиксировали в 52 регионах, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге.