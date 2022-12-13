13 декабря 2022, 16:53
Россия не освободилась от COVID-19 — Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Попова: в стране идет сезонный подъем заболеваемости COVID-19
В России продолжается сезонный всплеск заболеваемости COVID-19, рассказала в эфире радио kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, страна еще не избавилась от этой инфекции.
«Хочу напомнить, что у нас, кроме подъема гриппа, остается еще и подъем ковида. Мы абсолютно не освободились от этого вируса», — отметила Попова.
Реклама
Глава Роспотребнадзора добавила, что от COVID-19 не избавилась еще ни одна страна. Сейчас медики фиксируют небольшой сезонный подъем заболеваемости ковидом.
Реклама
В ведомстве сообщили, что на прошлой неделе в России зарегистрировали 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11% больше, чем неделей ранее. Рост количества заболевших отметили в 52 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург.
Оперштаб 7 декабря сообщил о выявлении 7430 случаев заболевания ковидом в стране за сутки. Более семи тысяч новых заражений в России не фиксировали с конца октября.
Роспотребнадзор
Коронавирус в России и в мире
Реклама
Реклама