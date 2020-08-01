Первыми от коронавируса будут прививать учителей и медиков

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования», — сказал он.

Сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется запустить в октябре. Такой срок указал Мурашко.

«Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование — прим.), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — пояснил министр.

В первую очередь медицинский препарат получат врачи и учителя.

Ранее стало известно, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работать над созданием вакцины от коронавируса в феврале. Это произошло после конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Тогда уже понимали, что новый возбудитель опасен для всей планеты.

Планируется выпустить до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов из них подготовят специалисты из России, остальную часть — партнеры по всему миру.