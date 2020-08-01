facebook_pixel
    01 августа 2020, 10:53

    Первыми от коронавируса будут прививать учителей и медиков

    Алена Макаренко

    Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи», завершились. В октябре ожидают начало вакцинации. А первыми прививать начнут медиков и учителей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

    «Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования», — сказал он.

    Сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

    Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется запустить в октябре. Такой срок указал Мурашко.

    «Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование — прим.), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц», — пояснил министр.

    В первую очередь медицинский препарат получат врачи и учителя.

    Ранее стало известно, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работать над созданием вакцины от коронавируса в феврале. Это произошло после конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Тогда уже понимали, что новый возбудитель опасен для всей планеты.

    Планируется выпустить до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов из них подготовят специалисты из России, остальную часть — партнеры по всему миру.

    Новости SMI.FM