Прививка от гриппа оказалась полезной при болезнях сердца

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается, если человек сделал прививку от гриппа. Ученые считают, что вакцинация уменьшает вероятность летального исхода и от других болезней.

Выводы, полученные в ходе метаанализа, опубликовал сайт Американской кардиологической ассоциации.

После изучения данных более чем 237 тысяч человек ученые выяснили, что риск умереть от болезней сердца на 18% меньше у тех, кто сделал прививку от гриппа, по сравнению с не привитыми людьми.

Вероятность скончаться от других болезней при этом снижается на 28%, а шанс в принципе столкнуться с проблемами с сердцем — на 13%.

Во Всемирной организации здравоохранения, напомнило РИА «Новости», рекомендовали ежегодно прививаться от гриппа, несмотря на отсутствие эффективности такой вакцины против COVID-19.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, которого процитировала «Российская газета», заявил на Национальном конгрессе терапевтом о более частых смертях от коронавируса людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Растет не риск заражения, а вероятность осложнений после COVID-19 для таких пациентов.

«Частота госпитализации <…> возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается — в 12 раз», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в дальнейшем у каждого третьего перенесшего коронавирусную инфекцию встречаются проблемы с системой кровообращения.