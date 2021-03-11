Прививка без последствий. Врач объяснил, вредна ли вакцина «Спутник V» для нервной системы

Вероятность того, что российская вакцина «Спутник V» может влиять на нервную систему человека, крайне низкая. Такое мнение в разговоре с «360» высказал невролог, кандидат медицинских наук, ведущий и эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.

Научных данных о влиянии вакцины «Спутник V" на нервную систему в настоящий момент нет, но это не означает, что их не может быть в принципе. Точные данные о влиянии данной вакцины на нервную систему можно будет получить, когда будут привиты десятки миллионов человек, однако уже сейчас ясно, что вероятность таких реакций крайне низкая Павел Бранд Невролог, кандидат медицинских наук, ведущий и эксперт телеканала «Доктор».

Что касается пациентов старшей возрастной группы, то они, по всей видимости, в целом легче переносят вакцинацию, чем молодежь. Это касается «местных поствакцинальный реакций». Эксперт рассказал, что существуют два механизма поражения нервной системы в результате вакцинации.

«Подавляющая часть из них относится к прямому воздействию возбудителя или токсинов и является следствием введения живых, атеннуированных вакцин. Большая часть таких осложнений относится к вакцинассоциированному полиомиелиту и встречаются невероятно редко», — заявил невролог.

По его словам, вторым механизмом являются осложнения, вероятно, иммуноаллергического генеза.

«По сути, это аутоиммунные реакции, когда в ответ на вакцину организм начинает атаковать собственные нервные клетки. Общая встречаемость таких неврологических осложнений крайне низкая и не должна мешать вакцинопрофилактике», — добавил Бранд.

Ранее главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Георгий Костюк заявил, что «Спутник V» не влияет на когнитивные функции и нервную систему человека вне зависимости от возраста. Об этом написало РИА «Новости».