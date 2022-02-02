Привитым от ковида не нужно уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. При этом у него не должно быть никаких симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов», — ответила Попова на вопрос РИА «Новости» о том, нужно ли привитым соблюдать изоляцию в течение семи дней при контакте с инфицированным.

Она добавила, что по этому поводу ученые провели уже большое количество исследований. Специалисты пришли к выводу, что у привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше. Также у таких людей наблюдается небольшой период выделения вируса.

В конце января Роспотребнадзор сократил срок карантина для контактировавших с больными ковидом до семи дней. Раньше период изоляции составлял две недели. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при уханьском штамме инкубационный период составлял как раз 14 дней, но нынешние «дельта» и «омикрон» распространяются гораздо быстрее предыдущих вариантов вируса.