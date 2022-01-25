Самоизоляцию при ковид-контактах сократили до 7 дней

В России сократили срок изоляции для контактировавших с инфицированными коронавирусом. Вместо прежних двух недель карантин теперь составит семь дней. О постановлении Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, написала газета «Известия».

Постановление за подписью санитарного санитарного врача Анны Поповой о двухнедельном режиме самоизоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19, действовало с мая 2020 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 18 января сообщила, что срок карантина для заразившихся коронавирусом также сократили до семи дней.

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил сокращение срока карантина тем, что двухнедельная самоизоляция применялась на заре пандемии, поскольку при «уханьском» штамме инфекция развивалась медленно, а инкубационный период составлял как раз 14 дней с момента заражения. Что касается злободневных штаммов «дельта» и «омикрон», то они развиваются быстрее, чем ранние варианты. И по последним данным, вирусовыделение сейчас прекращается уже через неделю после начала заболевания, сообщил RT.