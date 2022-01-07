Прирост случаев коронавируса в России превысил 16,7 тысячи за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 16 735 новых случаев коронавируса. У 11% заболевших ковид протекал бессимптомно, рассказали в оперштабе.

В Москве зафиксировали 3694 случая заражения. Накануне показатель был 2357. За столицей следует Санкт-Петербург (1291), на третьем месте Московская область (899).

За последние 24 часа от ковида умерли 787 пациентов, выздоровели 22 035 человек.

По информации Роспотребнадзора, специалисты за сутки провели 319 тысяч тестов на коронавирус. Общее число лабораторных исследований на его наличие превысило 242,6 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 1 029 247 россиян.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 096 869 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в стране за неделю вырос с 61,8 до 62,6%. Самые высокие показатели коллективного иммунитета, по ее данным, в Севастополе (89,5%), Санкт-Петербурге (81,4%), Карелии (80,8%) и на Чукотке (80,6%).