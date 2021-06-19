Названы примерные сроки действия новых правил оказания плановой помощи в Москве
Временные правила оказания плановой помощи в столичных больницах будут действовать около месяца. В Депздраве Москвы подчеркнули, что они введены для защиты пациентов от коронавируса.
Порядок госпитализации только вакцинированных носит временный характер, обратила внимание пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе», — отмечено в публикации.
В прежний режим оказание плановой помощи в больницах Москвы вернут, когда эпидемическая ситуация в городе «станет менее напряженной и стабилизируется». Столица, заметили в Депздраве, предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В том числе ведется массовая вакцинация.
«Новые меры <…> введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции», — объяснил департамент.
Столичные клиники вынужденно перешли на временные правила оказания плановой помощи. У пациентов перед госпитализацией будут проверять наличие прививки от коронавируса. Экстренную медицинскую помощь окажут вне зависимости от того, привит человек или нет.