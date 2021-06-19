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    19 июня 2021, 03:15

    Названы примерные сроки действия новых правил оказания плановой помощи в Москве

    Александра Ломейко

    Временные правила оказания плановой помощи в столичных больницах будут действовать около месяца. В Депздраве Москвы подчеркнули, что они введены для защиты пациентов от коронавируса.

    Названы примерные сроки действия новых правил оказания плановой помощи в Москве

    Порядок госпитализации только вакцинированных носит временный характер, обратила внимание пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

    «Ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе», — отмечено в публикации.

    В прежний режим оказание плановой помощи в больницах Москвы вернут, когда эпидемическая ситуация в городе «станет менее напряженной и стабилизируется». Столица, заметили в Депздраве, предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В том числе ведется массовая вакцинация.

    «Новые меры <…> введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции», — объяснил департамент.

    Столичные клиники вынужденно перешли на временные правила оказания плановой помощи. У пациентов перед госпитализацией будут проверять наличие прививки от коронавируса. Экстренную медицинскую помощь окажут вне зависимости от того, привит человек или нет.