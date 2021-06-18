Власти Москвы пояснили новость о помощи только вакцинированным пациентам

Указ мэра Москвы об оказании помощи только вакцинированным пациентам касается исключительно плановой госпитализации. Об этом «360» сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Если у человека есть противопоказания к прививке, для оказания плановой помощи у него должна быть справка о медицинском отводе. Но противопоказаний существует не так много.

«Речь идет только о плановой госпитализации. Если человеку надо делать операцию какую-то или ему нужно лечь в больницу. В прошлом году мы же плановую госпитализацию фактически всю закрывали, если вы помните. Она была отменена, потому что не было вакцины. Сейчас человек может защититься и планово госпитализироваться», — объяснила Стебенкова.

В экстренных случаях никому не откажут в госпитализации. Если у пациента выявят коронавирус, его отправят в ковидный госпиталь.

«Если человек категорически не хочет прививаться, но хочет лечиться планово, то без прививки он не сможет лечиться, потому что он подвергает опасности других пациентов», — отметила депутат.

Стебенкова заявила, что остановить эпидемию можно только за счет поголовной вакцинации.

«На самом деле игры закончены, всех этих антипрививочников и прочих. Это же ненормальная ситуация. В Израиле пять-семь человек в день болеет. А у нас?» — спросила она.