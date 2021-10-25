Директор Центра имени Гамалеи назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19

Ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода, и это не причинит организму вреда. В то же время, сильной пользы слишком ранняя прививка тоже не принесет. Именно полгода до сих пор считаются оптимальным сроком для ревакцинации, чтобы иммунный ответ был хорошим. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Медик отметил, что в организме есть специальные механизмы, которые не позволяют уровню антител быть слишком большим. Потому ревакцинироваться заранее для человека безопасно. «Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — сказал он.

Гинцбург пояснил, почему именно полгода считаются оптимальным периодом для ревакцинации. Это подтвержденный минимальный срок, в течение которого антитела продолжают держаться на достаточном уровне. Ученый отметил, что это особенно важно в период распространением дельта-штамма. «Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты», — заключил он.

Иммунологи советуют заранее подготовиться к ревакцинации. Проверить, не появилось ли какое-то заболевание, которое в момент прививки перейдет в стадию обострения.