Врач Владимир Зайцев рассказал, что делать при признаках ковида

«Омикрон»-штамм коронавируса обладает высокой заразностью, а болезнь развивается очень быстро. Врач Владимир Зайцев рассказал ИА Nation News, что нужно делать при первых признаках заражения.

Новый штамм в первую очередь поражает не легкие, как предыдущие, а слизистые и верхние дыхательные пути. Поэтому обрабатывать нужно именно эту область — нос и горло.

«Это первое, что должен делать человек при подозрении на инфекцию — полоскание антисептиками на водной основе, не спиртовой. Спиртовые обжигают слизистую, могут образовать рубцы. Поэтому крайне важно, чтобы они были на водной основе», — рассказал врач.

Первые признаки заражения «омикроном» похожи на симптомы ОРВИ. Если обратиться за помощью к врачу не удалось, то можно облегчить свое состояние самостоятельно. Советы по лечению ранее также дал врач-терапевт Виктор Фомин.