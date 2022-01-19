Врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов «омикрона»

Первые признаки заражения «омикроном» похожи на симптомы ОРВИ. Если обратиться за помощью к врачу не удалось, то можно облегчить свое состояние самостоятельно. Советы по лечению дал врач-терапевт Виктор Фомин.

«При повышении температуры, головной боли, заложенности носа, боли в горле нужно прежде всего остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется», — процитировала главного внештатного терапевта депздрава столицы «Российская газета».

Медик рекомендовал выпивать до двух литров воды в день, а также есть мед и пить чай с мятой или облепихой. Не стоит забывать об отдыхе и проветривании помещений. На время заболевания лучше всего отказаться от курения.

Если температура поднялась выше 38 градусов, то можно принять жаропонижающие средства. Для облегчения боли в горле Фомин посоветовал использовать антисептики, спреи, полоскания или леденцы.

При насморке нужно два-три раза в день использовать назальные капли с сосудосуживающим эффектом. Еще можно промывать нос растворами на основе натуральной морской соли.