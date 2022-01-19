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    19 января 2022, 20:41

    Врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов «омикрона»

    Терапевт Фомин рассказал, как лечиться при первых признаках «омикрона»

    Дарья Бунякова

    Первые признаки заражения «омикроном» похожи на симптомы ОРВИ. Если обратиться за помощью к врачу не удалось, то можно облегчить свое состояние самостоятельно. Советы по лечению дал врач-терапевт Виктор Фомин.

    Врач рассказал, что делать при появлении первых симптомов «омикрона»

    «При повышении температуры, головной боли, заложенности носа, боли в горле нужно прежде всего остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется», — процитировала главного внештатного терапевта депздрава столицы «Российская газета».

    Медик рекомендовал выпивать до двух литров воды в день, а также есть мед и пить чай с мятой или облепихой. Не стоит забывать об отдыхе и проветривании помещений. На время заболевания лучше всего отказаться от курения.

    Если температура поднялась выше 38 градусов, то можно принять жаропонижающие средства. Для облегчения боли в горле Фомин посоветовал использовать антисептики, спреи, полоскания или леденцы.

    При насморке нужно два-три раза в день использовать назальные капли с сосудосуживающим эффектом. Еще можно промывать нос растворами на основе натуральной морской соли.