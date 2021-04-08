Президент Мексики собрался прививаться вакциной AstraZeneca

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о своем намерении привиться вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, таким образом он хочет смотивировать людей вакцинироваться. Вокруг препарата развернута кампания, которая должна рассказать о его пользе.

«Я привьюсь вакциной AstraZeneca», — заявил президент.

Ранее ветеран из Балашихи Александр Золотов, который в этом году отпразднует 100 лет, перед юбилеем прошел вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и родных от болезни