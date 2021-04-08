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    08 апреля 2021, 21:43

    Президент Мексики собрался прививаться вакциной AstraZeneca

    Дарья Морозова

    Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о своем намерении привиться вакциной AstraZeneca. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, таким образом он хочет смотивировать людей вакцинироваться. Вокруг препарата развернута кампания, которая должна рассказать о его пользе.

    «Я привьюсь вакциной AstraZeneca», — заявил президент.

    Ранее ветеран из Балашихи Александр Золотов, который в этом году отпразднует 100 лет, перед юбилеем прошел вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и родных от болезни